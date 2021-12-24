МИД РФ выразил протест Киеву после нападения на Генконсульство во Львове
МИД России выразил протест временному поверенному в делах Украины в Москве в связи с совершением террористического акта минувшей ночью против Генерального консульства РФ во Львове. Об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел РФ
Вызванному на Смоленскую площадь украинскому посланнику изложены требования о выполнении Киевом международных обязательств по обеспечению безопасности и созданию надлежащих условий для нормальной работы российских дипломатических и консульских представительств.
По данным МИД РФ, неизвестный бросил в направлении входа на территорию Генконсульства во Львове бутылку с зажигательной смесью, которая воспламенилась и создала угрозу безопасности загранучреждения. По счастливой случайности никто из сотрудников не пострадал.
В связи с этим происшествием Генеральное консульство РФ направило ноту в региональное Представительство МИД Украины, а также специальное обращение руководителю полиции во Львове. Дипломатическое учреждение потребовало принять срочные меры по усилению безопасности, а также по розыску и привлечению к ответственности виновных. Аналогичная нота Посольства РФ в Киеве направлена в МИД Украины.
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