МИД РФ выразил протест Киеву после нападения на Генконсульство во Львове

МИД России выразил протест временному поверенному в делах Украины в Москве в связи с совершением террористического акта минувшей ночью против Генерального консульства РФ во Львове. Об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел РФ

Вызванному на Смоленскую площадь украинскому посланнику изложены требования о выполнении Киевом международных обязательств по обеспечению безопасности и созданию надлежащих условий для нормальной работы российских дипломатических и консульских представительств.

По данным МИД РФ, неизвестный бросил в направлении входа на территорию Генконсульства во Львове бутылку с зажигательной смесью, которая воспламенилась и создала угрозу безопасности загранучреждения. По счастливой случайности никто из сотрудников не пострадал.

В связи с этим происшествием Генеральное консульство РФ направило ноту в региональное Представительство МИД Украины, а также специальное обращение руководителю полиции во Львове. Дипломатическое учреждение потребовало принять срочные меры по усилению безопасности, а также по розыску и привлечению к ответственности виновных. Аналогичная нота Посольства РФ в Киеве направлена в МИД Украины.

