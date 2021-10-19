МИД РФ призвал Киев обеспечить доступ к задержанному россиянину
Вероломными и провокационными действиями назвали в министерстве иностранных дел России задержание военнослужащими Украины представителя Луганска в Совместном центре по контролю и координации А.В.Косяка, имеющего гражданство РФ, 13 октября на линии соприкосновения в Донбассе. Комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.
Она призвала Киев обеспечить доступ работников российского консульства к Косяку и раскрыть его местонахождение. Как подчеркнула Захаврова, задержание произошло, несмотря на гарантии безопасности, предоставленные ранее Украиной членам СЦКК. При этом никаких уведомлений о задержании гражданина России в дипломатические и консульские учреждения РФ не поступало. Спустя шест дней Киев так и не выполнил свои обязательства в соответствие с Консульской конвенцией.
Сегодня украинская сторона также сорвала внеочередного заседание подгруппы по безопасности Контактной группы, созванное Луганском для обсуждения инцидента. Киев в последний момент дезавуировал своё участие в заседании, не предоставив никаких объяснений.
На Смоленской площади подчеркнули, что такие действия подрывают процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе. «Тот, кто не выполняет своих обязательств, утрачивает моральное право требовать их исполнения от других», - отметила Захарова.
МИД РФ также призвал Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе дать принципиальную оценку произошедшему с привлечением Специальной мониторинговой миссии на Украине.
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