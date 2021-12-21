МИД РФ предостерёг от отправки военных НАТО на Украину

Возможная отправка военнослужащих НАТО на Украину может привести к последующей эскалации ситуации вокруг этой республики и ухудшению отношений с Западом, в том числе, с США. Такое предупреждение озвучил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Он подчеркнул , что Москва расценивает такие потенциальные шаги крайне негативно. При этом дипломат выразил надежду, что в Вашингтоне есть «разумные люди», которые осознают всю опасность такого рода действий.

Ранее президент США Джозеф Байден утверждал, что вопрос о возможности отправки американских войск на Украину никогда не стоял на повестке дня. На днях министр обороны Великобритании Роберт Бен Уоллес также выразил сомнение в возможности переброски войск королевства для помощи Киеву, поскольку Украина не входит в НАТО.

