МИД РФ предостерёг от отправки военных НАТО на Украину
Возможная отправка военнослужащих НАТО на Украину может привести к последующей эскалации ситуации вокруг этой республики и ухудшению отношений с Западом, в том числе, с США. Такое предупреждение озвучил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
Он подчеркнул , что Москва расценивает такие потенциальные шаги крайне негативно. При этом дипломат выразил надежду, что в Вашингтоне есть «разумные люди», которые осознают всю опасность такого рода действий.
Ранее президент США Джозеф Байден утверждал, что вопрос о возможности отправки американских войск на Украину никогда не стоял на повестке дня. На днях министр обороны Великобритании Роберт Бен Уоллес также выразил сомнение в возможности переброски войск королевства для помощи Киеву, поскольку Украина не входит в НАТО.
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