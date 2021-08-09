Меркель посетит в августе Киев

Канцлер Германии Ангела Меркель 22 августа приедет в Киев. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. По его словам, темой встречи станут безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы.

Ранее по итогам телефонного разговора Меркель с Зеленским в Киеве заявили, что канцлер пригласила украинского лидера в ближайшее время посетить с рабочим визитом Берлин для обсуждения мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Также в ходе разговора Зеленский подтвердил свое приглашение Меркель посетить Украину для участия в инаугурационном саммите «Крымской платформы» и мероприятиях по случаю 30 годовщины независимости страны.

Саммит «Крымская платформа» направлен на возвращение Крыма в состав Украины. Министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба сообщил, что число участников превысило 30. Саммит должен состояться в Киеве 23 августа.

