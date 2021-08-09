Меркель посетит в августе Киев
Канцлер Германии Ангела Меркель 22 августа приедет в Киев. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. По его словам, темой встречи станут безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы.
Ранее по итогам телефонного разговора Меркель с Зеленским в Киеве заявили, что канцлер пригласила украинского лидера в ближайшее время посетить с рабочим визитом Берлин для обсуждения мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Также в ходе разговора Зеленский подтвердил свое приглашение Меркель посетить Украину для участия в инаугурационном саммите «Крымской платформы» и мероприятиях по случаю 30 годовщины независимости страны.
Саммит «Крымская платформа» направлен на возвращение Крыма в состав Украины. Министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба сообщил, что число участников превысило 30. Саммит должен состояться в Киеве 23 августа.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+22 160 / сут.
Умерли
5,8 млн+5,6 млн / сут.
Выздоровели
166 тыс.+-5 589 857 / сут.
- Мосгорсуд отменил регистрацию Шлосберга кандидатом в депутаты Госдумы
- Почти 200 домов подтоплены наводнением в шести регионах РФ
- Тихановская выразила надежду на введение новых санкций против Белоруссии
- МакSим переводят из реанимации в обычную палату
- Экс-замглавы СК по Свердловской области получил 8,5 года колонии за взятку
- Поклонская пригласила Лукашенко в Крым
- Штормовое предупреждение объявлено в Сочи до 12 августа из-за ливней и ветра
- В Якутии ввели режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров
- Меркель посетит в августе Киев
- Губерниев подколол Познера после слов о наказании РФ на Олимпиаде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru