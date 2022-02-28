Мэра украинского города задержали за госизмену
Мэр украинского города Южный, который расположен недалеко от Харькова, Александр Брюханов задержан по подозрению в государственной измене. Такую информацию распространил руководитель администрации Харьковской области Олег Синегубов.
Вместе с главой города задержаны его заместитель, начальник местного районного отдела полиции, а также участковый инспектор. По словам Синегубова, это сигнал те, кто «позволяет себе переговоры с врагом». «Мы не дадим сдавать ни одного сантиметра нашей земли», - подчеркнул глава обладминистрации.
Ранее обвинение в государственной измене были предъявлены экс-президенту Украины Петру Порошенко. Ему вменяют сотрудничество с самопровозглашенными ЛНР и ДНР по поставке угля из Донбасса.
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