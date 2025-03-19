МЧС: 6,5 тысяч человек размещены в ПВР Курской области

С 12 марта из приграничных территорий Суджанского района Курской области было эвакуировано 525 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.

В настоящее время в 67 пунктах временного размещения находятся около 6,5 тысяч человек. Все эвакуированные обеспечены необходимыми средствами для проживания, включая регулярную помощь психологов МЧС, которые работают с пострадавшими ежедневно.

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Помимо этого, с августа 2024 года в регион было доставлено порядка 7,7 тысяч тонн гуманитарной помощи, организованной в рамках 360 автоколонн.

МЧС продолжает обеспечивать поддержку жителей, пострадавших в результате сложной обстановки в приграничных районах, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/mchs_46
ТЕГИ:БеженцыКурская Область

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