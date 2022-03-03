СМИ: США поставили Украине сотни комплексов Stinger

Американские власти на текущей неделе поставили Киеву сотни зенитно-ракетных комплексов Stinger, в том числе более 200 — 28 февраля, сообщает телеканал NBC со ссылкой на представителей конгресса США.

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Вашингтон осуществил поставки в рамках масштабного пакета «летальной и нелетальной» помощи Киеву на сумму $350 млн, который на прошлой неделе анонсировал Белый дом.

Помощь также предполагает противотанковые ракеты Javelin, которые украинское правительство запрашивало у США для «отражения наступления российских военных».

Европа и США поставляют на Украину оружие старого образца: такая техника имеет ограниченное боевое значение и в случае войны с Россией не окажет практически никакого влияния, заявлял в январе член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Фото: facebook.com
ТЕГИ:ВооружениеУкраинаСША
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