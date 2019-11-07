Ляшко подрался в аэропорту с депутатом Рады

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что экс-депутат парламента и глава «Радикальной партии» Олег Ляшко набросился на него с кулаками в киевском аэропорту «Борисполь».

«Сегодня известный защитник бизнеса Ахметова, забытый всеми Ляшко меня ждал в аэропорту "Борисполь", чтобы устроить шоу-провокацию. Сниженная на 15% цена электроэнергии и полная готовность к зиме не устраивает "немонополиста", и они прибегают ко все более изощренным способам, как вести свой бизнес», - написал Герус на своей странице в Facebook.

По словам Геруса, поводом для нападения стало недовольство Ляшко импортом электроэнергии. «Хотя три года импорта угля из России по формуле "Роттердам плюс", что сопровождалось ростом тарифов для украинских потребителей, его полностью устраивали. Потому что на этом хорошо зарабатывал его дорогой "немонополист", - написал глава комитета Рады.

Он также уточнил, что в результате потасовки «пострадала только рубашка», а также подчеркнул, что Ляшко напал на него вместе со своим охранником.

Олег Ляшко известен своими экстравагантными и провокационными поступками. Так, во время одной из избирательных компаний он грозил оппонентам вилами, ел землю во время выступления на заседании Рады, приводил к парламенту и правительству страны коров. В России в 2015 году против Ляшко возбуждено уголовное дело по статьям «похищение человека», «истязание», «применение запрещенных средств и методов ведения войны».

