Луценко заявил о «горячих версиях» в расследовании убийства Шеремета
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что по делу о гибели журналиста Павла Шеремета в Киеве в 2016 году появились новые, «горячие версии». Об этом чиновник написал в своем Facebook.
«Вчера заслушал очередной ежеквартальный отчет начальника Нацполиции и начальника уголовного розыска по делу об убийстве Павла Шеремета. Допрошены сотни человек. Проверены десятки тысяч. Привлечены иностранные специалисты. Есть горячие версии. Делается все возможное», - сообщил Луценко.
Результаты расследования гибели журналиста 23 июля намерен получить от генпрокурора президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, Павел Шеремет погиб в Киеве в результате взрыва автомобиля 20 июля 2016 года. Около 10 лет он работал в России на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, сотрудничал с «Радио Вести» и интернет-изданием «Украинская правда». Убийство в связи с профессиональной деятельностью журналиста остается главной версией следствия.
Ранее украинский политолог Вадим Карасёв в беседе с НСН рассказал о том, что экс-сотрудник СБУ следил за Шереметом по заказу третьих лиц.
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