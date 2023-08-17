Лукашенко: Зеленский «сидел в погребе», когда ВС РФ стояли у Киева
Президент Украины Владимир Зеленский «сидел в погребе», когда российские войска подошли к Киеву. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью журналистке Диане Панченко.
По словам Лукашенко, у Зеленского не было войск, чтобы защищать Киев.
Президент Белоруссии отметил, что некоторые представители украинской политической элиты были готовы сдаться. Он выразил недоумение решением Зеленского раздать оружие «кому попало».
России и Украине следует начать переговоры о завершении конфликта, считает Лукашенко. Белорусский лидер считает, что Москва и Киев должны обсудить территориальные вопросы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru