Лукашенко: Зеленский «сидел в погребе», когда ВС РФ стояли у Киева

Президент Украины Владимир Зеленский «сидел в погребе», когда российские войска подошли к Киеву. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью журналистке Диане Панченко.

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По словам Лукашенко, у Зеленского не было войск, чтобы защищать Киев.

Президент Белоруссии отметил, что некоторые представители украинской политической элиты были готовы сдаться. Он выразил недоумение решением Зеленского раздать оружие «кому попало».

России и Украине следует начать переговоры о завершении конфликта, считает Лукашенко. Белорусский лидер считает, что Москва и Киев должны обсудить территориальные вопросы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Российская АрмияВладимир ЗеленскийАлександр Лукашенко

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