ЛНР: Украинские военные вернулись на позиции

Украинские военные вернулись на участок разведения сил и средств на линии соприкосновения в районе Станицы Луганская в ЛНР, передает Интерфакс со ссылкой на Народную милицию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Как сообщается, на ранее оставленные позиции вернулась 46-ая бригада Вооруженных сил Украины. По мнению руководства ЛНР такое поведение является непосредственным нарушением договоренностей, которые были достигнуты трехсторонней контактной группой в сентябре 2016 года, запрещающее присутствие войск на линии разграничения.

Эта информация подтверждается и данными наблюдателей Специально мониторинговой миссии ОБСЕ.

Напомним, что 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров стран-участников «нормандской четверки»: России, Украины, Германии, Франции.



