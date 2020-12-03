Лавров призвал Киев не саботировать минские соглашения
Россия призвала Украину прекратить срывать выполнение минских соглашений по Донбассу. Об этом говорится в специальном видеообращении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова к участникам Совета министров иностранных дел государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Глава МИД выразил надежду, что Киев откажется, наконец, от саботажа договорённостей. По оценке Лаврова, минским соглашениям нет другой альтернативы в качестве основы для урегулирования ситуации на востоке Украины.
Он также призвал украинские власти не игнорировать положение парижского саммита в «нормандском формате» о прямом диалоге с Донецком и Луганском. Соглашения, помимо прекращения огня и отвода вооружений, также предполагают проведение на Украине серьёзной реформы Конституции.
Процесс должен в итоге привести к децентрализация власти с приданием особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Должны быть также проведены местных выборы. План забуксовал из-за того, что Киев, вопреки обозначенной очередности, отказывается выполнять политические пункты.
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