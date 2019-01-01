«Квартал 95» объявил кастинг на роль президента Украины

Студия «Квартал 95» объявила народный кастинг на роль президента в передаче «Вечерний квартал», актер должен «показать Зеленского» так, чтобы «поверили охранники» в администрации главы государства.

В конкурсе может принять участие любой желающий, «главное - продемонстрировать голос с хрипотцой», передает РИА «Новости».