Украина

«Квартал 95» объявил кастинг на роль президента Украины

19 июня22:33

Студия «Квартал 95» объявила народный кастинг на роль президента в передаче «Вечерний квартал», актер должен «показать Зеленского» так, чтобы «поверили охранники» в администрации главы государства.

В конкурсе может принять участие любой желающий, «главное - продемонстрировать голос с хрипотцой», передает РИА «Новости».

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Лучшего «Зеленского» пригласят на концерт-съемку «Вечернего квартала».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:Владимир Зеленский