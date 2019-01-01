Украина
Лучшего «Зеленского» пригласят на концерт-съемку «Вечернего квартала».
«Квартал 95» объявил кастинг на роль президента Украины
19 июня22:33
Студия «Квартал 95» объявила народный кастинг на роль президента в передаче «Вечерний квартал», актер должен «показать Зеленского» так, чтобы «поверили охранники» в администрации главы государства.
В конкурсе может принять участие любой желающий, «главное - продемонстрировать голос с хрипотцой», передает РИА «Новости».
Лучшего «Зеленского» пригласят на концерт-съемку «Вечернего квартала».
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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:Владимир Зеленский
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