Генерал Мордвичев: запала у ВСУ хватит до конца лета

Он считает, что ВСУ смогут продержаться до конца августа. После этого последует небольшой перерыв, отметил военный.

«В зиму они сильно такого ничего не достигнут. Ну, к весне, я думаю, это все закончится», - предположил генерал-лейтенант.

В эфире телеканала «Прямой» генерал-майор украинской армии в отставке Сергей Кривонос признал, что ВСУ не смогли достичь успеха в контрнаступлении. Он отметил хорошую подготовку российский войск, передает «Радиоточка НСН».

