Экс-аналитик ЦРУ объяснил провал наступления ВСУ
У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет шансов достичь успеха в контрнаступлении, заявил в эфире YouTube-канала Dialogue works бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.
Он отметил, что неспособность ВСУ преодолеть российские минные поля стала очевидной с первых дней контрнаступления. Джонсон указал на нехватку у Киева авиации, систем ПВО и самоходных артиллерийских установок.
К существенным потерям в живой силе и технике также привел недостаток разведданных у ВСУ, добавил экс-аналитик ЦРУ.
В эфире телеканала «Прямой» генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос признал провал контрнаступления. Он обратил внимание на хорошую подготовку российских войск, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-аналитик ЦРУ объяснил провал наступления ВСУ
- В Тверской области пропала несовершеннолетняя мать с ребенком
- В Волгограде возбудили уголовное дело за осквернение памятника «Родина-мать»
- Захарова возложила на Киев ответственность за повреждение собора в Одессе
- Украинский генерал Кривонос признал провал контрнаступления ВСУ
- Рублев выиграл теннисный турнир в шведском Бостаде
- Блинкен назвал сроки поставок Украине истребителей F-16
- СМИ: пьяный москвич пытался попасть в Кремль на «бизнес-встречу»
- Рогов: новая фаза наступления ВСУ начнется в конце июля
- Союз против санкций. БРИКС намерен предложить альтернативу доллару
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru