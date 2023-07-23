Экс-аналитик ЦРУ объяснил провал наступления ВСУ

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет шансов достичь успеха в контрнаступлении, заявил в эфире YouTube-канала Dialogue works бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.

Балицкий сообщил о ликвидации разведгруппы ВСУ

Он отметил, что неспособность ВСУ преодолеть российские минные поля стала очевидной с первых дней контрнаступления. Джонсон указал на нехватку у Киева авиации, систем ПВО и самоходных артиллерийских установок.

К существенным потерям в живой силе и технике также привел недостаток разведданных у ВСУ, добавил экс-аналитик ЦРУ.

В эфире телеканала «Прямой» генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос признал провал контрнаступления. Он обратил внимание на хорошую подготовку российских войск, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЦРУВСУУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры