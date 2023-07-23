Экс-аналитик ЦРУ объяснил провал наступления ВСУ

Он отметил, что неспособность ВСУ преодолеть российские минные поля стала очевидной с первых дней контрнаступления. Джонсон указал на нехватку у Киева авиации, систем ПВО и самоходных артиллерийских установок.

К существенным потерям в живой силе и технике также привел недостаток разведданных у ВСУ, добавил экс-аналитик ЦРУ.

В эфире телеканала «Прямой» генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос признал провал контрнаступления. Он обратил внимание на хорошую подготовку российских войск, передает «Радиоточка НСН».

