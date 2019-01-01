Кравчук рекомендовал снять блокаду Крыма

Экс-президент Украины Леонид Кравчук посоветовал Владимиру Зеленскому изменить политику в отношении Крыма, сообщает РИА «Новости».

По его словам, необходимо налаживать «человеческие» отношения с крымчанами, а также снять все блокады.

Крым вернулся в состав Российской Федерации в 2014 году после гражданского противостояния на Украине и в результате проведенного на полуострове референдуме.

