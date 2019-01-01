Кравчук рекомендовал снять блокаду Крыма
Бывший президент призвал развивать и углублять отношения между Украиной и Крымом.
Экс-президент Украины Леонид Кравчук посоветовал Владимиру Зеленскому изменить политику в отношении Крыма, сообщает РИА «Новости».
По его словам, необходимо налаживать «человеческие» отношения с крымчанами, а также снять все блокады.
Крым вернулся в состав Российской Федерации в 2014 году после гражданского противостояния на Украине и в результате проведенного на полуострове референдуме.
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