«Кому мне верить?» Кравчук запутался в урегулировании конфликта в Донбассе

Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу (ТГК), первый президент Украины Леонид Кравчук заявил телеграм-каналу «Радиоточка НСН», что Минские соглашения не могут быть выполнены из-за того, что Россия не хочет признавать себя участником конфликта в Донбассе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с газетой «Аргументы и факты» обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в отсутствии прогресса по Минским соглашениям, а также по последующим договоренностям, которые были достигнуты в Париже. Он также заявил, что Киев считает Минские договоренности мертвыми и невыполнимыми. Более того, Песков сообщил, что на линии соприкосновения растет напряженность, и назвал ситуацию опасной.

«Министр иностранных дел Швеции, председатель ОБСЕ (Анн Линде — прим. НСН) сказала, что Киев полностью выполняет «нормандские соглашения». Германия, Франция, главы МИД G7 заявили, что Россия не является наблюдателем или посредником, она — сторона конфликта. Грызлов (полномочный представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов — прим. НСН) говорит, что Россия — не участник конфликта, а посредник. Таким образом, в минском формате у нас получается два посредника: ОБСЕ и Россия. И с кем я должен вести разговор о прекращении конфликта в Донбассе? Россия хочет, чтобы мы вели разговор с ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей — прим. НСН), но он решений не принимает. Как дальше действовать? Кому мне верить? В Донбассе есть российские войска (Кремль неоднократно заявлял, что Россия не является участником конфликта на юго-востоке Украины и что российских войск на территории Донбасса нет — прим. НСН), оружие, инструкторы, добровольцы. Если бы Россия захотела мира — мы сели бы за стол и договорились с ней. Москва же говорит — «нет, вы договариваетесь с ОРДЛО»», — посетовал Кравчук, добавив, что вопросы возникают и по поводу признания особого статуса территорий Донбасса, а также последовательности выполнения достигнутых ранее соглашений.

Вместе с тем экс-президент Украины заявляет, что Киев, который считает Россию агрессором и участником конфликта, прийти к соглашению с ней в принципе не может.