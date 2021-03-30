«Кому мне верить?» Кравчук запутался в урегулировании конфликта в Донбассе
Первый президент Украины посетовал в интервью НСН, что в минском формате получилось два посредника - ОБСЕ и Россия, и он не знает, с кем вести переговоры.
Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу (ТГК), первый президент Украины Леонид Кравчук заявил телеграм-каналу «Радиоточка НСН», что Минские соглашения не могут быть выполнены из-за того, что Россия не хочет признавать себя участником конфликта в Донбассе.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с газетой «Аргументы и факты» обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в отсутствии прогресса по Минским соглашениям, а также по последующим договоренностям, которые были достигнуты в Париже. Он также заявил, что Киев считает Минские договоренности мертвыми и невыполнимыми. Более того, Песков сообщил, что на линии соприкосновения растет напряженность, и назвал ситуацию опасной.
«Министр иностранных дел Швеции, председатель ОБСЕ (Анн Линде — прим. НСН) сказала, что Киев полностью выполняет «нормандские соглашения». Германия, Франция, главы МИД G7 заявили, что Россия не является наблюдателем или посредником, она — сторона конфликта. Грызлов (полномочный представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов — прим. НСН) говорит, что Россия — не участник конфликта, а посредник. Таким образом, в минском формате у нас получается два посредника: ОБСЕ и Россия. И с кем я должен вести разговор о прекращении конфликта в Донбассе? Россия хочет, чтобы мы вели разговор с ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей — прим. НСН), но он решений не принимает. Как дальше действовать? Кому мне верить? В Донбассе есть российские войска (Кремль неоднократно заявлял, что Россия не является участником конфликта на юго-востоке Украины и что российских войск на территории Донбасса нет — прим. НСН), оружие, инструкторы, добровольцы. Если бы Россия захотела мира — мы сели бы за стол и договорились с ней. Москва же говорит — «нет, вы договариваетесь с ОРДЛО»», — посетовал Кравчук, добавив, что вопросы возникают и по поводу признания особого статуса территорий Донбасса, а также последовательности выполнения достигнутых ранее соглашений.
Вместе с тем экс-президент Украины заявляет, что Киев, который считает Россию агрессором и участником конфликта, прийти к соглашению с ней в принципе не может.
«Договориться с агрессором невозможно! Грызлов говорит, что Россия помогает Украине разрешить ее внутренний конфликт. Покажите мне документ, в котором Украина обращалась к России с такой просьбой? Это смешно, нас бы назвали больными людьми: мы обращаемся к агрессору помочь остановить агрессию!», — сказал Кравчук, заявив, что Киев готов на «любые шаги» для достижения мира.
«Мы готовы на любые шаги, Украине нужен мир. Мы должны отношения (с Россией — прим. НСН) строить нормально, нам на границе не надо иметь врага. Но почему Россия не разрешает нам строить свою внутреннюю и внешнюю политику, а делает ее так, как она ее видит?», — недоумевает он.
В последние дни в Донбассе происходит почти ежедневное нарушение режима «тишины», предусмотренного Минскими соглашениями. В субботу, 27 марта, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков сообщил во «ВКонтакте», что ВСУ обстреляли пять населенных пунктов. В понедельник стрельба продолжилась.
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