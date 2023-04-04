Краматорску грозит затопление из-за прорыва дамбы. Видео
Дамбу одного из водохранилищ прорвало в украинском городе Краматорске на территории Донбасса, которую контролирует Киев. Об этом сообщил мэр населённого пункта Александр Гончаренко.
По словам украинского чиновника, вода разрушила часть конструкции дамбы, из-за чего резко вырос выброс воды. Сейчас экстренные службы пытаются справиться с потоком. Как отмечает RT, прорыв дамбы произошёл из-за сильных снегопадов в марте. В сети появились видео бурного водного потока.
По данным местных пабликов, в соседних поселках подтоплены частные дома, кое-где жителям приходится эвакуироваться. Также частные дома затоплены в самом городе. Краматорск вместе с соседним Славинском образует одну из ключевых линий обороны вооруженных сил Украины на Донецком направлении.
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