Краматорску грозит затопление из-за прорыва дамбы. Видео

Дамбу одного из водохранилищ прорвало в украинском городе Краматорске на территории Донбасса, которую контролирует Киев. Об этом сообщил мэр населённого пункта Александр Гончаренко.

По словам украинского чиновника, вода разрушила часть конструкции дамбы, из-за чего резко вырос выброс воды. Сейчас экстренные службы пытаются справиться с потоком. Как отмечает RT, прорыв дамбы произошёл из-за сильных снегопадов в марте. В сети появились видео бурного водного потока.

По данным местных пабликов, в соседних поселках подтоплены частные дома, кое-где жителям приходится эвакуироваться. Также частные дома затоплены в самом городе. Краматорск вместе с соседним Славинском образует одну из ключевых линий обороны вооруженных сил Украины на Донецком направлении.