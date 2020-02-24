КПП в Донбассе с весны поменяют график работы

Контрольно-пропускные пункты в Донбассе с 1 марта начнут работать в новом режиме. По весеннему графику КПП будут действовать с 08.00 до 19.30 (мск).

В связи с решением Киева ввести с 2015 года пропускной режим на неподконтрольном Украине Донбассе, выехать из ДНР и ЛНР и въехать обратно можно только через КПП или по территории России, отмечает РИА Новости.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН напомнил, что закон об особом статусе Донбасса был принят 16 сентября 2014 года, но на данный момент его действие приостановлено. Если писать новый закон, в соответствии с Минскими соглашениями, его надо будет согласовывать с ЛНР и ДНР. И в этом проблема. Так как на данных территориях не проходили выборы, и представителей ЛНР и ДНР в парламенте Украины нет. Эксперт заявил о необходимости найти оригинальное решение.

