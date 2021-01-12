Козак прибыл в Берлин на встречу по Украине

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прилетел в Берлин для участия во встрече политических советников нормандского формата по Украине. Об этом информирует посольство РФ в Германии.

По информации источников в российской делегации, участники берлинсокй встречи сфокусируются на реализации итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта на востоке Украины.

Предыдущая встреча политсоветников в «нормандском формате» (Россия, Германия, Украина и Франция) состоялась 11 сентября 2020 года в столице ФРГ. Как отмечает RT, тогда Козак завил, что прорыва не было достигнуто.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что сроки проведения нового саммита лидеров в нормандском формате можно будет обсуждать только после выполнения договоренностей предыдущей встречи, которая состоялась 9 декабря 2019 года в Париже.

В итоговом заявлении того саммита участники выступили за установление полноценного перемирия на востоке, внесение в законодательство Украины поправок согласно «формуле Штайнмайера», а также фиксацию особого статуса Донбасса в конституции. Большинство положений так и не были реализованы.

Между тем, бывший глава правительства Украины Николай Азаров заявил о том, что Киеву рано или поздно придётся урегулировать отношения с Москвой, отмечает «Свободная пресса». Как подчеркнул экс-премьер, Россию и Украину соединяет множество родственных, экономических и культурных связей, которые нынешнему режиму в Киеве не удастся порвать.

