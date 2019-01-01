Коломойский захотел приехать в Киев

Игорь Коломойский заявил, что намерен вернуться на Украину после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского,

«Я хочу, чтобы... записали мое возвращение уже Зеленскому», - пояснил бизнесмен в интервью программе журналистских расследований Bihus.Info.

Коломойский заявил, что не собирается мстить Порошенко и Гонтаревой, передает «Интерфакс».

