Заняли свою нишу. В Совфеде не стали спорить с «лидерством» Украины на оружейном рынке

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН заявил, что доля истины в этом есть, но не исключил и желания Украины попиариться подобными заявлениями.

«В свое время мы реализовали много техники в постсоветском пространстве, и многие эту техники эксплуатируют. И, конечно, возникает необходимость в наличии запасных частей. Но для мирового рынка – это капля в море. А для Украины, возможно, это достаточно серьезная, так сказать, прибавка. Мы по многим позициям перевооружились, где-то на 90%, а где-то на 60%, и эксплуатацию той техники, которая модернизирована, мы обеспечиваем сами, и эти запасные элементы не пригодны для других стран. В данном случае мы не занимаемся поставкой запасных частей для той старой советской техники. Но видите, на Украине, в силу значительной отсталости, это сохранилось. И они нашли свою какую-то нишу. Те детали, которые они производят для танка Т-62, или даже Т-64, у нас эти танки давно не эксплуатируются. Поэтому пусть занимают первые места по производству того, что мы выпускали в 40-50-ые годы. Здесь есть своя логика, на мой взгляд, которую пытаются для пиара использовать, наверное, формально оспорить ее нельзя. И никто здесь им конкуренцию составлять не будет», – уверен сенатор.

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