Климкин предложил украинскую альтернативу российскому «Бессмертному полку»
Глава украинского МИДа Павел Климкин предложил в качестве альтернативы российской акции памяти «Бессмертный полк» провести в стране шествие с портретами жертв сталинских репрессий. Об этом дипломат написал в своем Facebook.
Пост главы международного ведомства Украины стал его реакцией на призыв «Союза ветеранов», прозвучавший на общенациональном телеканале «Интер» принять участие в акции «Бессмертный полк», сообщает Газета.ru.
«Тогда предлагаю выйти на улицы также с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий. Это будет адекватный ответ для полноты картины в людском и историческом измерениях», — высказался Климкин.
Впервые акция «Бессертный полк» состоялась в России в 2011 году. С тех пор шествие с портретами погибших в период Великой Отечественной войны проводится ежегодно 9 мая. Также акция проходит за границей. На Украине в 2018 году только в Киеве в ней приняли участие более трех тысяч человек.
Ранее сенатор Ольга Ковитиди рассказала НСН, почему акция «Бессмертный полк» стала в России всенародной.
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