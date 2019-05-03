Климкин предложил украинскую альтернативу российскому «Бессмертному полку»

Глава украинского МИДа Павел Климкин предложил в качестве альтернативы российской акции памяти «Бессмертный полк» провести в стране шествие с портретами жертв сталинских репрессий. Об этом дипломат написал в своем Facebook.

Пост главы международного ведомства Украины стал его реакцией на призыв «Союза ветеранов», прозвучавший на общенациональном телеканале «Интер» принять участие в акции «Бессмертный полк», сообщает Газета.ru.

«Тогда предлагаю выйти на улицы также с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий. Это будет адекватный ответ для полноты картины в людском и историческом измерениях», — высказался Климкин.