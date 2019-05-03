Украина

Климкин предложил украинскую альтернативу российскому «Бессмертному полку»

3 мая10:25


Глава украинского МИДа Павел Климкин предложил в качестве альтернативы российской акции памяти «Бессмертный полк» провести в стране шествие с портретами жертв сталинских репрессий. Об этом дипломат написал в своем Facebook.

Пост главы международного ведомства Украины стал его реакцией на призыв «Союза ветеранов», прозвучавший на общенациональном телеканале «Интер» принять участие в акции «Бессмертный полк», сообщает Газета.ru.

«Тогда предлагаю выйти на улицы также с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий. Это будет адекватный ответ для полноты картины в людском и историческом измерениях», — высказался Климкин.

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Впервые акция «Бессертный полк» состоялась в России в 2011 году. С тех пор шествие с портретами погибших в период Великой Отечественной войны проводится ежегодно 9 мая. Также акция проходит за границей. На Украине в 2018 году только в Киеве в ней приняли участие  более трех тысяч человек.

Ранее сенатор Ольга Ковитиди рассказала НСН, почему акция «Бессмертный полк» стала в России всенародной. 

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ТЕГИ:УкраинаМИДПавел КлимкинБессмертный Полк

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