Кличко допустил отключение света в Киеве до весны

Мэр Киева Виталий Кличкой не исключает, что веерные отключения электричества в украинской столице продлятся до весны, сообщает РИА Новости.

По его словам, в Киеве применяются плановые, аварийные и экстренные отключения света. Жителей города он предупредил, что такое положение дел может продлиться до весны.

С 10 октября по украинской энергетической инфраструктуре наносятся удары. Основная цель – помешать заводам выпускать вооружение для ВСУ, ремонтировать военную технику.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявлял в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» что, удары нужно наносить не только по энергетической инфраструктуре, но и железнодорожным узлам, тоннелям, мостам через которые идут боеприпасы, вооружение, техника из западных стран, в зону боевых действий.

