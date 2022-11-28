Кличко допустил отключение света в Киеве до весны
Мэр Киева Виталий Кличкой не исключает, что веерные отключения электричества в украинской столице продлятся до весны, сообщает РИА Новости.
По его словам, в Киеве применяются плановые, аварийные и экстренные отключения света. Жителей города он предупредил, что такое положение дел может продлиться до весны.
С 10 октября по украинской энергетической инфраструктуре наносятся удары. Основная цель – помешать заводам выпускать вооружение для ВСУ, ремонтировать военную технику.
Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявлял в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» что, удары нужно наносить не только по энергетической инфраструктуре, но и железнодорожным узлам, тоннелям, мостам через которые идут боеприпасы, вооружение, техника из западных стран, в зону боевых действий.
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