Киево-Печерскую лавру вновь открыли для прихожан

Ограничения на посещение Киево-Печерской лавры, которые ранее были введены из-за распространения коронавирусной инфекции на территории монастыря, сняты. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.

Он подчеркнул, что лавра будет осуществлять свою деятельность в рамках установленных властями Украины нормативов в отношении религиозных организаций. Кроме того, митрополит Климент добавил, что последние анализы на COVID-19 у тех, кто заболел на территории монастыря, дали отрицательные результаты.

Вход в Киево-Печерскую лавру открыли с 25 мая, богослужения проходят в присутствии прихожан. Однако обязательным условием является пребывание «не более 1 человека на 10 кв. м».

О том, что Киево-Печерская лавра закрывается на карантин из-за коронавируса 13 апреля заявил мэр Киева Виталий Кличко.

В качестве альтернативной даты открытия храмов предложили именины патриарха - 24 мая

Ранее НСН писала, что российские храмы, доступ прихожан в которые был ограничен из-за распространения коронавирусной инфекции, могут открыть 28 мая, к празднику Вознесения Господня. Как пишет Интерфакс, об этом рассказал глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. При этом, он подчеркнул, что в столице соответствующее решение будут принимать мэрия и главный санитарный врач, которые должны будут достигнуть соглашения с Московской Патриархией. Гаврилов добавил, что такая работа уже ведется.

Кроме того, парламентарий отметил, что необходимо определить стандарты работы храмов – по аналогии с тем, как это сделано для сфер строительства, промышленности и ЖКХ. Например, прихожанам носить маски и находиться на расстоянии друг от друга, измерять им температуру, а также проводить дезинфекцию храмов.

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ФОТО: РИА Новости/стрингер
ТЕГИ:Виталий КличкоКоронавирусУкраинаКиев
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