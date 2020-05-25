Киево-Печерскую лавру вновь открыли для прихожан

Ограничения на посещение Киево-Печерской лавры, которые ранее были введены из-за распространения коронавирусной инфекции на территории монастыря, сняты. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.

Он подчеркнул, что лавра будет осуществлять свою деятельность в рамках установленных властями Украины нормативов в отношении религиозных организаций. Кроме того, митрополит Климент добавил, что последние анализы на COVID-19 у тех, кто заболел на территории монастыря, дали отрицательные результаты.

Вход в Киево-Печерскую лавру открыли с 25 мая, богослужения проходят в присутствии прихожан. Однако обязательным условием является пребывание «не более 1 человека на 10 кв. м».

О том, что Киево-Печерская лавра закрывается на карантин из-за коронавируса 13 апреля заявил мэр Киева Виталий Кличко.