Киев вышел из соглашения о секретных изобретениях времен СССР

Кабинет министров Украины принял решение о выходе страны из соглашения о неразглашении секретной информации, связанной с советскими изобретениями. Как напоминает РИА Новости, Документ был подписан 4 июня 1999 года Украиной, Россией, Белоруссией, Арменией, Грузией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Таджикистаном и Узбекистаном.

Отмечается, что стороны обязались «обеспечивать режим секретности в отношении имеющихся у них сведений о секретных изобретениях, <...> созданных в бывшем СССР», подчёркивает RT.

Ранее, 17 апреля, кабмин Украины принял решение о прекращении действия соглашения, направленного на укрепление и развитие сотрудничества между странами СНГ в области стандартизации вооружения и военной техники.

Кроме того, в начале апреля стало известно, что кабинет министров Украины принял решение о расширении списка товаров из России, запрещённых к ввозу на территорию страны. Об этом сообщает RT, не конкретизируя, какие именно товары попали в перечень. В конце 2018 года там значились кукурузный крахмал, глюкоза и сироп из неё, а также мальтодекстрин и сироп из мальтодекстрина.

Ранее заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов отметил в эфире НСН, что от санкций больше страдает не Россия, а страны, которые их вводят.

