Киев ожидает получить от партнеров 7,8 млрд долларов до конца года
Украина рассчитывает в ноябре и декабре получить от зарубежных партнеров 7,8 миллиарда долларов, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, передает издание «Укринформ».
По его словам, в ноябре ожидается поступление 4,8 миллиарда долларов.
Он также отметил, что в ноябре и декабре расходы будут наибольшими.
Так, правительство ФРГ Германии выделило из федерального бюджета на 2023 год дополнительно один млрд евро для поддержки Украины, сообщает Reuters со ссылкой на документ.
По информации агентства, эти средства будут направлены, в том числе, для обеспечения безопасности в киберпространстве, а также на поддержку групп, регистрирующих доказательства нарушений прав человека и военных преступлений, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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