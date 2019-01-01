Украина

Киев изменит состав представителей в подгруппах контактной группы

30 мая23:00

Украина планирует изменить состав своих представителей в подгруппах контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил секретарь СНБО Украины Александр Данилюк.

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Встреча в нормандском формате может состояться уже в середине июля, передает ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости
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