Украина
Встреча в нормандском формате может состояться уже в середине июля, передает ТАСС.
Киев изменит состав представителей в подгруппах контактной группы
30 мая23:00
Украина планирует изменить состав своих представителей в подгруппах контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил секретарь СНБО Украины Александр Данилюк.
Встреча в нормандском формате может состояться уже в середине июля, передает ТАСС.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Донбасс
Горячие новости
- Беглов пойдет на выборы самовыдвиженцем
- Лукашенко наделил посла Белоруссии в РФ вице-премьерскими полномочиями
- Зеленский считает, что Украина ведет «две войны»
- Авиадебоширов разрешат заковывать в наручники
- Экс-главред «Кто хочет стать миллионером?» не поверил в раскаяние Друзя