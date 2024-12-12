Кандидат на пост главы ФБР хочет расследовать деятельность Зеленского

Кандидат на должность главы Федерального бюро расследований США Кэш Пател намерен расследовать деятельность украинского лидера Владимира Зеленского, сообщают «Известия».

По его словам, важно определить, как Киев использовала средства, которые были выделены Украине американским Конгрессом. «Это деньги налогоплательщиков», — отметил Пател.

Ранее стало известно, что Зеленский может принять мирный план Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФБРСШАУкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры