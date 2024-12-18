Исторический максимум: Украинский Нацбанк поднял курс доллара к гривне
18 декабря 202403:31
Национальный банк Украины поднял курс доллара США к гривне до исторического максимума, следует из данных на сайте регулятора.
Курс на 18 декабря установлен на уровне 41,82 гривны за американскую национальную валюту. Украинские банкиры считают, что в скором времени доллар превысит отметку в 42 гривны, сообщает «Страна.ua». Некоторые допускают выход гривны в коридор 42,20-42,30 за доллар.
Украинская гривна в марте 2024 года заняла седьмое место в списке десяти самых слабых валют мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru