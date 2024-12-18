Исторический максимум: Украинский Нацбанк поднял курс доллара к гривне

Курс на 18 декабря установлен на уровне 41,82 гривны за американскую национальную валюту. Украинские банкиры считают, что в скором времени доллар превысит отметку в 42 гривны, сообщает «Страна.ua». Некоторые допускают выход гривны в коридор 42,20-42,30 за доллар.

Украинская гривна в марте 2024 года заняла седьмое место в списке десяти самых слабых валют мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

