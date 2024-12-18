Исторический максимум: Украинский Нацбанк поднял курс доллара к гривне

Национальный банк Украины поднял курс доллара США к гривне до исторического максимума, следует из данных на сайте регулятора.

Нацбанк Украины опустил гривну до рекордных 36,69 за доллар

Курс на 18 декабря установлен на уровне 41,82 гривны за американскую национальную валюту. Украинские банкиры считают, что в скором времени доллар превысит отметку в 42 гривны, сообщает «Страна.ua». Некоторые допускают выход гривны в коридор 42,20-42,30 за доллар.

Украинская гривна в марте 2024 года заняла седьмое место в списке десяти самых слабых валют мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: National Bank of Ukraine (NBU)/Flickr
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