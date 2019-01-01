Инаугурацию Зеленского будут затягивать

Чтобы отсрочить инаугурацию победившего на выборах Владимира Зеленского, команда Петра Порошенко задумала убрать с поста главу Конституционного суда Станислава Шевчука, передает телеканал «360».

Если главы КСУ не будет на момент церемонии, возникнет коллизия и вступление в должность главы государства может быть сорвано.

Заседание, на котором будет заявлено об отставке Шевчука, запланировано на 25 апреля.

49-летний Станислав Шевчук — украинский юрист, доктор юридических наук, член-корреспондент Национальной Академии правовых наук Украины. 13 марта 2014 года Станислав Шевчук избран судьей Конституционного Суда Украины. 21 февраля 2018 года избран Председателем Конституционного Суда Украины.

