Имущество Порошенко может быть арестовано в ближайшее время
Имущество экс-президента Украины, олигарха Петра Порошенко может быть арестовано в июне, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Ранее Госбюро расследований Украины на основании заявления Портнова возбудило против Порошенко несколько уголовных дел. Экс-президент заявил, что не боится уголовных дел, сообщает РИА «Новости».
По итогам первого тура выборов, состоявшегося 31 марта 2019 года, Порошенко занял второе место после Владимира Зеленского, набрав 15,94% голосов и выйдя во второй тур. Во втором туре набрал 24,46% голосов (за него проголосовало 4,5 млн избирателей), в то время как за Зеленского проголосовало более 73% избирателей. Ещё до объявления официальных результатов выборов Порошенко признал своё поражение.
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