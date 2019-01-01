Имущество Порошенко может быть арестовано в ближайшее время

По итогам первого тура выборов, состоявшегося 31 марта 2019 года, Порошенко занял второе место после Владимира Зеленского, набрав 15,94% голосов и выйдя во второй тур. Во втором туре набрал 24,46% голосов (за него проголосовало 4,5 млн избирателей), в то время как за Зеленского проголосовало более 73% избирателей. Ещё до объявления официальных результатов выборов Порошенко признал своё поражение.

