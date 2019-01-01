Грузовик ВСУ подорвался на украинской мине в Донбассе





В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о подрыве на собственной мине грузового автомобиля вооруженных сил Украины. Грузовик в момент взрыва перевозил снаряды в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Водяное, сообщил руководитель пресс-службы оборонного ведомства ДНР Даниил Безсонов.

Как уточняет RT, произошло это накануне с грузовиком ЗИЛ-131 79-й бригады ВСУ. Машина перевозила 122-миллиметровые боеприпасы к гаубицам Д-30, которые дислоцированы в этом районе в нарушении минских соглашений.

В результате происшествия, погибли двое украинских военнослужащих, а грузовик полностью уничтожен, передает РИА ФАН. Ранее командующий украинскими силовиками в Донбассе заявил о росте боевых и небоевых потерь в рядах ВСУ, а также пожаловался на массовое дезертирство украинских военных.

