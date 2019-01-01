Грузовик подорвался на мине в Донбассе

Грузовик с бойцами националистического батальона «Айдар» подорвался на мине в Донбассе, сообщает «Свободная Пресса».

По словам руководителя пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниила Безсонова, подрыв произошёл в районе города Константиновка на территории, контролируемой ВСУ Украины. Два человека погибли, один ранен.

В момент инцидента военные находились в нетрезвом состоянии.

