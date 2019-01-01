Украина
В момент инцидента военные находились в нетрезвом состоянии.
Грузовик подорвался на мине в Донбассе
19 июля22:58
Грузовик с бойцами националистического батальона «Айдар» подорвался на мине в Донбассе, сообщает «Свободная Пресса».
По словам руководителя пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниила Безсонова, подрыв произошёл в районе города Константиновка на территории, контролируемой ВСУ Украины. Два человека погибли, один ранен.
В момент инцидента военные находились в нетрезвом состоянии.
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ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
ТЕГИ:Война В Донбассе
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