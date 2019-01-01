Украина

Гройсман возглавит новую партию

24 мая21:30

Экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что планирует создать партию «Украинская стратегия» для участия в досрочных выборах в Верховную раду 21 июля, сообщает RT.

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41-летний Владимир Гройсман был председателем Верховной рады Украины с 27 ноября 2014 года до 14 апреля 2016 года, премьер-министром с 14 апреля 2016 года по 22 мая 2019 года.

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ФОТО: Гройсман
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