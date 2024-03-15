Греция анонсировала отправку Украине крупной партии боеприпасов
Греция отправит крупную партию боеприпасов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила 15 марта газета «Катимерини».
По информации издания, вооружение закуплено Чехией для отправке Украине. Речь идет о поставке четырех миллионов патронов, двух тысяч ракет Zuni, противотанковых ракет и 70 самоходных гаубиц М114А1.
Отмечается, что артиллерийские орудия уже устарели, но ВСУ смогут найти им применение.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу объявил о создании коалиции по поставкам Украине артиллерийских систем дальнего радиуса действия, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В курском поселке Теткино в результате обстрела ВСУ загорелся дом
- Греция анонсировала отправку Украине крупной партии боеприпасов
- Народную артистку РФ Наталью Селезневу госпитализировали с воспалением легких
- Байден снова оскорбил Путина в публичном выступлении
- Минпромторг допустил включение Tefal и Rowenta в список параллельного импорта
- Минюст признал иноагентами экономиста Липсица и актера Трескунова
- На Кубани директора школы оштрафовали за перевод детей на незаконную удаленку
- СМИ: Еще один бизнес мужа Блиновской пройдет процедуру банкротства
- Министр обороны Литвы Анушаускас подал в отставку
- АТОР: Туры с размещением на виллах на Пхукете стоят от 195 тысяч рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru