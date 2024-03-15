Греция анонсировала отправку Украине крупной партии боеприпасов

Греция отправит крупную партию боеприпасов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила 15 марта газета «Катимерини».

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По информации издания, вооружение закуплено Чехией для отправке Украине. Речь идет о поставке четырех миллионов патронов, двух тысяч ракет Zuni, противотанковых ракет и 70 самоходных гаубиц М114А1.

Отмечается, что артиллерийские орудия уже устарели, но ВСУ смогут найти им применение.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу объявил о создании коалиции по поставкам Украине артиллерийских систем дальнего радиуса действия, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/usdos.ukraine
ТЕГИ:ОружиеУкраинаГреция

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