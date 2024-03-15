Греция анонсировала отправку Украине крупной партии боеприпасов

По информации издания, вооружение закуплено Чехией для отправке Украине. Речь идет о поставке четырех миллионов патронов, двух тысяч ракет Zuni, противотанковых ракет и 70 самоходных гаубиц М114А1.

Отмечается, что артиллерийские орудия уже устарели, но ВСУ смогут найти им применение.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу объявил о создании коалиции по поставкам Украине артиллерийских систем дальнего радиуса действия, передает «Радиоточка НСН».

