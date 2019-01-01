Украина

«Голос» Вакарчука точно пойдет на выборы

20 мая22:24

Лидер известной украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук назвал окончательным решение об участии вместе с партией «Голос» в парламентских выборах, сообщает РИА «Новости».

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Рок-музыкант отметил, что в случае, если «Голос» пройдет в Верховную Раду, то он «точно возьмет депутатский мандат».

Вакарчук также сообщил, что хотел бы, чтобы в его партии не было действующих депутатов. 

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ФОТО: РИА Новости
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