«Голос» Вакарчука точно пойдет на выборы
Лидер известной украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук назвал окончательным решение об участии вместе с партией «Голос» в парламентских выборах, сообщает РИА «Новости».
Рок-музыкант отметил, что в случае, если «Голос» пройдет в Верховную Раду, то он «точно возьмет депутатский мандат».
Вакарчук также сообщил, что хотел бы, чтобы в его партии не было действующих депутатов.
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