Глава ОГА Федоров заявил о повреждении инфраструктуры в Запорожье
Глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в своем Telegram-канале о повреждении нескольких объектов инфраструктуры в контролируемой ВСУ части области.
По его словам, зафиксировано не менее 429 взрывов. Федоров отметил, что поступили сообщения о разрушении ряда объектов, однако конкретные детали о поврежденных сооружениях он не привел.
Запорожская область стала частью России после референдума в сентябре 2022 года. Регион продолжает подвергаться обстрелам со стороны Украины.
В настоящее время более 70% территории области контролирует Россия, в то время как город Запорожье, который раньше был областным центром, остается под контролем украинских войск. С марта 2023 года административным центром области является Мелитополь, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru