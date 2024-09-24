В Запорожье произошло прямое попадание по цеху сборки беспилотников

По его словам, в Запорожье произошло два взрыва с сильной и продолжительной детонацией. На территории предприятия также дислоцируются более 400 военных ВСУ. В ту сторону направились несколько скорых.

Ранее российские военные нанесли удар по авиазаводу в Запорожье в начале апреля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

