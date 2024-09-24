В Запорожье произошло прямое попадание по цеху сборки беспилотников

В Запорожье нанесен удар по заводу «Мотор Сич», который занимается производством беспилотных летательных аппаратов и деталей для ракет РСЗО, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

Минобороны: ВКС РФ уничтожили цеха «Мотор Сич», где ремонтировали вертолеты ВСУ

По его словам, в Запорожье произошло два взрыва с сильной и продолжительной детонацией. На территории предприятия также дислоцируются более 400 военных ВСУ. В ту сторону направились несколько скорых.

Ранее российские военные нанесли удар по авиазаводу в Запорожье в начале апреля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРоссийская АрмияРакетыБеспилотникиУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры