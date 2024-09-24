В Запорожье произошло прямое попадание по цеху сборки беспилотников
24 сентября 202400:17
В Запорожье нанесен удар по заводу «Мотор Сич», который занимается производством беспилотных летательных аппаратов и деталей для ракет РСЗО, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
По его словам, в Запорожье произошло два взрыва с сильной и продолжительной детонацией. На территории предприятия также дислоцируются более 400 военных ВСУ. В ту сторону направились несколько скорых.
Ранее российские военные нанесли удар по авиазаводу в Запорожье в начале апреля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru