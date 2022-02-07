Глава МИД ФРГ объяснила отмену встречи с Зеленским в Киеве
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объяснила отмену запланированной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. По её словам, это вызвано отменой визита в Киев главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана.
Дело в том, что предполагалось совместное посещение Зеленского двумя руководителями внешнеполитических ведомств. Как заметила Бербок в ходе визита в Киев, встречи – не самоцель, с учётом того, что существует «тесное общее согласование».
Ранее в СМИ появились сообщения, что переговоры главы МИД ФРГ с Владимиром Зеленским отменены по инициативе Украины. В качестве причины источники в Киеве назвали проблему с графиком украинского лидера.
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