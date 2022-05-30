Глава МИД Франции прибыла в Киев

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна прибыла в Киев. В рамках визита она проведёт встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Этой поездкой глава внешнеполитического ведомства хочет засвидетельствовать солидарность Парижа с народом Украины и готовность нарастить поддержку республики, отмечается в комментарии МИД Франции.

Речь идёт как о гуманитарной и экономической помощи, так и о поставках вооружения. Первым пунктом визита Колонна в Киев значится встреча с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Катрин Колона - первый член кабинета министров Франции, посещающий Украину с начала российской специальной военной операции.

Французские СМИ отмечают, что визит главы МИД может предварять поездку в Киев президента Пятой республики Эммануэля Макрона. BFMTV при этом ссылается на французское посольство на Украине.

