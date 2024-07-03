Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что атаки на Энергодар угрожают ядерной безопасности

Запорожская АЭС уведомила МАГАТЭ об атаках БПЛА на подстанцию в Энергодаре, в результате которых пострадали восемь сотрудников станции, сообщили в организации.

В сообщении отмечается, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что повторяющиеся атаки беспилотников представляют серьезную угрозу ядерной безопасности и жизни людей, и требуют немедленного прекращения.

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Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) расположена на левом берегу реки Днепр возле города Энергодар. Это крупнейшая в Европе по числу энергоблоков и установленной мощности станция, на которой функционируют шесть энергоблоков, каждый мощностью 1 гигаватт.

В октябре 2022 года атомная станция перешла под контроль России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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