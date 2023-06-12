МАГАТЭ: Запорожская АЭС забирает воду из Каховского водохранилища
Запорожская атомная электростанция до сих пор может продолжать забор воды из Каховского водохранилища, сообщает МАГАТЭ.
Уровень воды в водохранилище у Запорожской ТЭС понизился до 11,27 метра и продолжает снижаться, что может привести к разнице в два метра по сравнению со всеми остальными районами водохранилища.
Точно сказать о причинах расхождения в уровнях воды эксперты смогут после того, как посетят ТЭС.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Киев и Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) на следующей неделе.
Ранее Россия обозначила условие для создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru