На Украине создали игру с принимаюшим парад на Красной площади Гитлером

Разработчики компьютерных игр Starni Games с Украины обнародовали ролик к новой стратегии Strategic Mind: Blitzkrieg, в котором Адольф Гитлер принимает парад на Красной площади после «победы в битве за Москву». Авторы уточняют, что сюжет представляет собой вариант так называемой «альтернативной истории».

На кадрах нацисты стоят на мавзолее Ленина вместо советского руководства, на их форме заметна символика Третьего Рейха. В описании к игре упоминаются также главари и военачальники нацисткой Германии - Геринг, Гиммлер, Роммель, Гальдер и другие. В анонсе к «Блицкригу» игроков призывают «поставить на колени всю Европу во главе с армии Германии».

Причём игра доступна для приобретения российскими пользователями. Между тем, как заявил «Говорит Москва» член Совета Федерации Франц Клинцевич, подобного рода поделки нарушает международное право в плане пропаганды фашистской идеологии. В России дистрибьюторы такой игры могут быть подвергнуты уголовному преследованию.

