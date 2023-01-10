Генсек НАТО заявил об истощении военных запасов из-за Украины

Союзники по НАТО и Евросоюзу в значительной мере истощили свои военные запасы в связи с предоставлением помощи вооружениями Украине. С такой оценкой выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он назвал «беспрецедентным» объем помощи, направленной Киеву.

По словам генсека НАТО, для восполнения вооружений необходимо нарастить их производство. Он напомнил, что главы оборонных ведомств альянса минувшей осенью достигли соглашения об увеличении запасов вооружения и военного оборудования.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит признал, что союзники столкнулись с «реальным дефицитом» вооружений, которые можно поставить Украине. Сам Вашингтон предоставляет Киеву имеющиеся в распоряжении излишки. Собственный «неприкосновенный запас» остаётся у армии США на случай непредвиденных обстоятельств.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», бывший командующий силами НАТО в Европе Филип Бридлав недавно потребовал поставить Украине ракеты большой дальности. Он считает, что Киеву пора разрешить атаковать объекты на территории РФ.

