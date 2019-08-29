Генпрокурор Украины Луценко написал заявление об отставке

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление об увольнении с должности. Об этом на своей странице в Facebook написала его пресс-секретарь Лариса Сарган. Она отметила, что заявление было написано на имя президента Владимира Зеленского.

Как подчёркивает RT, ранее Луценко говорил о том, что подаст в отставку, как только Верховная рада нового созыва начнёт работу. Между тем, сегодня, 29 августа, новоизбранные депутаты в ходе первого торжественного заседания украинского парламента принесли присягу.

В июле НСН писала, что генеральный прокурор Украины Юрия Луценко исчез из страны. Об этом рассказал адвокат бывшего президента Виктора Януковича Андрей Портнов. Ранее он занимал должность первого заместителя главы президентской администрации. Как утверждает в соцсетях Портнов, сейчас обязанности главы надзорного ведомства исполняет первый заместитель Луценко Дмитрий Сторожук.

«Друзья, информирую, что генеральный прокурор Луценко куда-то исчез. С сегодняшнего дня обязанности генерального прокурора исполняет Сторожук», — цитирует РЕН ТВ пост Портнова в Facebook.

Сразу после этого сообщения пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган опровергла утверждение об исчезновении своего шефа. В том же Facebook она написала, что Луценко и вместе с ней находятся в официальном отпуске, передает RT. «А вот наши враги исчезнут, как роса на солнце», — добавила Сарган.

