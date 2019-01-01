Генерал призвал Украину отхватить кусок от России

Генерал-лейтенант запаса и кандидат военных наук Игорь Романенко призвал Украину захватить часть России, когда Китай начнёт завоёвывать Сибирь. Об этом военный заявил во время чата на портале «Главред».

«Исторический опыт говорит о том, что ни одна империя не осталась в том виде, в котором она существовала. Рано или поздно все империи разваливаются или переформатируются. Это ждет и Россию. Вопрос лишь в том — когда», — подчеркнул генерал.

По его мнению, Украине нужно дождаться удобного момента и взять под свой контроль часть России точно так же, как Кремль сделал это с Крымом в 2014 году.

Украинский политолог и экономист в эфире НСН заявил, что после президентских выборов Украине придётся менять отношения с Россией.

