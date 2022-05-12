«Галлы пришли с Галичины»: Небензя объяснил французскому коллеге, почему тот «украинец»
Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал в Совете безопасности коллеге из Франции, что тот имеет украинские корни, сославшись на украинский школьный учебник.
Небензя показал Николя де Ривьера и другим собравшимся украинский учебник географии за восьмой класс.
«Хочу обратиться к своему французскому коллеге. Николя, вы знали, что вы на самом деле украинец? Не верите? Почитайте учебник (…) Авторы пособия объясняют это тем, что предки французов — галлы, пришли с Галичины», - сказал российский постпред.
При этом Небензя добавил, что, если верить этому учебнику, то «предки французов, испанцев, португальцев, турок и даже евреев пришли с Украины».
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