Финский президент отверг идею разрешения конфликта в Украине по «финской модели»
Финский президент Александр Стубб выступил против идеи разрешения конфликта в Украине по так называемой «финской модели», подразумевающей нейтралитет, который страна приняла после Второй мировой войны. Свое мнение он высказал в интервью Helsingin Sanomat.
По его мнению, такой план завершения конфликта не имеет перспектив. Стубб отметил, что нейтралитет Финляндии был средством выживания, и подчеркнул, что Украина имеет полное право определять свой суверенитет и выбирать союзников.
Президент также подчеркнул, что обсуждение «финской модели» ставит под сомнение всю архитектуру европейской безопасности и противоречит принципу свободного выбора в вопросах безопасности и обороны.
Он призвал к осторожности при использовании исторических аналогий, в частности, в контексте советско-финской войны, которая закончилась Московским миром и территориальными потерями для Финляндии, передает «Радиоточка НСН».
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