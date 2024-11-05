Финский президент отверг идею разрешения конфликта в Украине по «финской модели»

Финский президент Александр Стубб выступил против идеи разрешения конфликта в Украине по так называемой «финской модели», подразумевающей нейтралитет, который страна приняла после Второй мировой войны. Свое мнение он высказал в интервью Helsingin Sanomat.

По его мнению, такой план завершения конфликта не имеет перспектив. Стубб отметил, что нейтралитет Финляндии был средством выживания, и подчеркнул, что Украина имеет полное право определять свой суверенитет и выбирать союзников.