Кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский в ходе голосования на выборах президента Украины набирает 73,2% голосов. Об этом свидетельствуют данные Национального exit poll-2019 по состоянию на 18.00.

При этом действующий президент Украины Пётр Порошенко набирает только 25,3% голосов украинцев.

Напомним, второй тур президентских выборов на Украине состоялся 21 апреля. В МВД страны не зафиксировали нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов.

